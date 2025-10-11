MUSEAU, CORNES ET SABOTS Olargues

MUSEAU, CORNES ET SABOTS Olargues samedi 11 octobre 2025.

MUSEAU, CORNES ET SABOTS

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Partez à la rencontre du mouflon dans son habitat naturel ! À l’automne, alors que les couleurs flambent sur le Caroux, le rut débute un moment idéal pour observer ces animaux majestueux..

A l’heure où la nature se pare de couleurs chatoyantes, le mouflon, lui, entre en rut un moment idéal pour son observation. Arpentez le Caroux, découvrez l’espèce, ses mœurs et peut-être avec un peu de chance une rencontre unique à la clef.

Prévoir chaussures de marches, vêtements chauds, jumelles et appareil photo

. Inscription obligatoire, places limitées. Sortie payante. .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie

English :

Meet the mouflon in its natural habitat! In autumn, when the colors of the Caroux are ablaze, the rut begins: the perfect time to observe these majestic animals…

German :

Begegnen Sie dem Mufflon in seinem natürlichen Lebensraum! Im Herbst, wenn die Farben auf dem Caroux aufflammen, beginnt die Brunftzeit: ein idealer Zeitpunkt, um diese majestätischen Tiere zu beobachten.

Italiano :

Incontrate il muflone nel suo habitat naturale! In autunno, quando i colori del Caroux sono in piena fioritura, inizia il rut: un momento ideale per osservare questi maestosi animali…

Espanol :

¡Conozca al muflón en su hábitat natural! En otoño, cuando los colores del Caroux están en plena floración, comienza el celo: un momento ideal para observar a estos majestuosos animales…

L’événement MUSEAU, CORNES ET SABOTS Olargues a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC