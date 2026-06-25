Musée Anim 2026 Nogent
mercredi 22 juillet 2026 · Nogent
Informations pratiques
Nogent
Musée Anim 2026
Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-08
Tout public
8 juillet Venez participer à la découverte des nouvelles expositions avec jeux et livrets ! (activité gratuite)
22 juillet Venez participer à un atelier créatif petit styliste (activité gratuite)
05 août Venez participer à un atelier personnalisation de Tote-Bag au musée de la coutellerie ! (activité payante)
A partir de 7 ans- Sur inscription .
Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 89 21 reservation-musee@nogent52.fr
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English :
L’événement Musée Anim 2026 Nogent a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne de Chaumont