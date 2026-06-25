Informations pratiques

Nogent

Musée Anim 2026

Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-08

Tout public

8 juillet Venez participer à la découverte des nouvelles expositions avec jeux et livrets ! (activité gratuite)

22 juillet Venez participer à un atelier créatif petit styliste (activité gratuite)

05 août Venez participer à un atelier personnalisation de Tote-Bag au musée de la coutellerie ! (activité payante)

A partir de 7 ans- Sur inscription .

Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 89 21 reservation-musee@nogent52.fr

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English :

L’événement Musée Anim 2026 Nogent a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne de Chaumont