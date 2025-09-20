Musée Archéologique Municipal Musée archéologique de Fréjus Fréjus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée archéologique de Fréjus présente au public les pièces majeures découvertes lors de fouilles archéologiques conduites dans la ville depuis le XIXe siècle. Statuaire, décor de monuments, mosaïque, les collections reflètent la diversité des techniques artistiques mises en œuvre par les Romains. Elles permettent en outre des éclairages ciblés sur des sites fouillés à la fin du XXe siècle, dont l’étude a nourri la connaissance de l’histoire de la ville.

Musée archéologique de Fréjus Place du Docteur CALVINI, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 33494521578 https://www.ville-frejus.fr/fr/decouvrir-et-sortir/histoire-et-patrimoine/musees-et-monuments/musee-archeologique Le musée présente des collections archéologiques provenant du territoire de Fréjus. La muséographie s’articule autour des thèmes propres à la ville antique de Forum Julii : les ateliers de potiers et la production de céramiques, l’habitat à travers l’évocation de la maison romaine de la place Formigé ; enfin, le monde des morts est illustré par deux nécropoles mises au jour lors de fouilles entre 1983 et 1987. Une salle est consacrée au lapidaire dont la pièce principale est l’Hermès bicéphale devenu le symbole de la ville de Fréjus. Dans cette pièce se trouve également la mosaïque polychrome dite « de la panthère ». La salle d’accueil présente une maquette de la ville antique et la diffusion d’un film avec des reconstitutions en 3D des principaux monuments de Forum Julii. Parking Place Vernet

