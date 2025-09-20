Musée Associatif de Montélimar (archéologie, géologie, préhistoire, médiéval et numismatique) Chapelle des Carmes Montélimar

Musée Associatif de Montélimar (archéologie, géologie, préhistoire, médiéval et numismatique) 20 et 21 septembre Chapelle des Carmes Drôme

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation du patrimoine Montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme Ardèche sud et découverte de son histoire. Présentation de collections géologiques (roches, minéraux, fossiles), préhistoriques, archéologiques antiques mais aussi médiévales et numismatiques. Maquette du château de Montélimar et du Pont du Gard à l’échelle 1/50. Visite et animation des espaces muséologiques.

Nouveauté 2025

Nouvelle scénographie : le musée se réinvente au fil du Rhône. Animations ludiques et immersives. Expositions temporaires et conférences.

Chapelle des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille, 26200 Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Sciences et techniques Histoire

