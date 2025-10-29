Musée Bébé Place de l’Eglise Izernore

Musée Bébé Place de l'Eglise Izernore mercredi 29 octobre 2025.

Musée archéologique d'Izernore Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit pour les accompagnateurs

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 15:30:00

2025-10-29

Un atelier tout en douceur pour les tout-petits première découverte du musée archéologique en suivant une rivière de tissus, de formes et de petites merveilles à explorer. Une promenade sensorielle au fil des découvertes !

À partir de 0 à 3 ans

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

English :

A gentle workshop for toddlers: discover the archaeological museum for the first time, following a river of fabrics, shapes and little wonders to explore. A sensory journey of discovery!

From 0 to 3 years

German :

Ein sanfter Workshop für Kleinkinder: Erste Entdeckung des archäologischen Museums, indem man einem Fluss aus Stoffen, Formen und kleinen Wundern folgt, die es zu erforschen gilt. Ein Spaziergang mit allen Sinnen entlang der Entdeckungen!

Ab 0 bis 3 Jahren

Italiano :

Un laboratorio delicato per i più piccoli: scoprire il museo archeologico per la prima volta seguendo un fiume di tessuti, forme e piccole meraviglie da esplorare. Un viaggio sensoriale di scoperta!

Da 0 a 3 anni

Espanol :

Un taller suave para niños pequeños: descubra el museo arqueológico por primera vez siguiendo un río de telas, formas y pequeñas maravillas por explorar. Un viaje de descubrimiento sensorial

De 0 a 3 años

