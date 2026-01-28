Musée Bébé Musée archéologique d’Izernore Izernore
Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église Izernore Ain
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 15:30:00
2026-02-18
Un atelier tout en douceur pour les tout-petits première découverte du musée archéologique en suivant une rivière de tissus, de formes et de petites merveilles à explorer. Une promenade sensorielle au fil des découvertes !
À partir de 0 à 3 ans
Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
A gentle workshop for toddlers: discover the archaeological museum for the first time, following a river of fabrics, shapes and little wonders to explore. A sensory journey of discovery!
From 0 to 3 years
