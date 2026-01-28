Musée Bébé Musée archéologique d’Izernore Izernore

Musée Bébé

Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église Izernore Ain

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

par adulte accompagnant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Un atelier tout en douceur pour les tout-petits première découverte du musée archéologique en suivant une rivière de tissus, de formes et de petites merveilles à explorer. Une promenade sensorielle au fil des découvertes !

À partir de 0 à 3 ans

.

Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gentle workshop for toddlers: discover the archaeological museum for the first time, following a river of fabrics, shapes and little wonders to explore. A sensory journey of discovery!

From 0 to 3 years

L’événement Musée Bébé Izernore a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey