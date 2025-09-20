Musée Bellini et sa chapelle Chapelle Bellini Cannes

Entrée libre

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE (10h-12h / 14h-18h)

Chapelle privée de la Villa Fiorentina de style baroque italien devenue l’atelier puis le musée du peintre Emmanuel Bellini (1904-1989).

Rens. 04 93 38 61 80 – Lignes de bus : 9, 4, 7, bus circuit patrimonial

Chapelle Bellini 67 bis avenue de Vallauris, 06400 Cannes Cannes 06407 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 38 61 80 La Chapelle Bellini est une ancienne chapelle baroque construite à la fin du 19e siècle par le Comte Vitali. Après la guerre, le monument ayant perdu son caractère sacré, a été acheté par le peintre franco monégasque Emmanuel Bellini qui y fit son atelier dès 1954. Elle est aujourd’hui ouverte au public, les après-midi en semaine de 14h à 17h, sur rendez-vous et pour les journées du patrimoine. Ligne 9, arrêt Grand Bois, stationnement possible autour de la chapelle

visite libre

