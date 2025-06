Mélodies françaises : concert par le CRR de Paris – Ida Rubinstein – Musée Bourdelle PARIS 17 juin 2025

Lors de ce concert, les élèves de la classe de piano du Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein et de la Maîtrise de Paris nous plongent dans le répertoire exceptionnel de la mélodie française au tournant du 20e siècle.

Classes de chant de la Maîtrise de Paris d’Olivier Lacoste, Guillaume François, Marianne Miagat et Morgane Kypriotti

Classe de piano de Jérôme Granjon

Durée de chaque concert : 1h

Programme

Ernest Chausson (1855-1899) : Sérénade italienne

Par Anastasia Chete, soliste et Emile Ronco, pianiste

Gabriel Fauré (1845-1924) : La fée aux chansons

Par Clélia Simon, soliste et Eva Alexandrov, pianiste

Reynaldo Hahn (1874-1947) : L’heure exquise

Par Aria Feder, soliste et Eva Alexandrov, pianiste

Erik Satie (1866-1925) : La statue de bronze

Par Émile Grizzo, soliste et The-Dan Vu, pianiste

Erik Satie (1866-1925) : Le chapelier

Par Yves Vial Yoon, soliste et The-Dan Vu, pianiste

Georges Bizet (1838-1875) : Adieux de l’hôtesse arabe

Par Mélanie Sollogoub, soliste et Jules Flosi, pianiste

Claude Debussy (1862-1918) : Green

Par Judith Berthelot, soliste et Anne Le Gal Lassalle, pianiste

Reynaldo Hahn (1874-1947) : À Chloris

Par Lucie Thomas, soliste et Agnès Dumont-Ramos, pianiste

Francis Poulenc (1899-1963) : On voit des marquis

Par Ethel Levy, soliste et Emile Ronco, pianiste

Francis Poulenc (1899-1963) : Priez pour paix

Par Flora Doboin, soliste et Anne Le Gal Lassalle, pianiste

Gabriel Fauré (1845-1924) : Les roses d’Ispahan

Par Alexandra Vandenberg, soliste et Gabriel Glorieux, pianiste

Claude Debussy (1862-1918) : C’est l’extase langoureuse

Par Charlotte Le Hunsec, soliste et Chikaho Sumi, pianiste

Henri Duparc (1848-1933) : Chanson triste

Chloé Deubelle Cambe, soliste et Krishna Clavreul, pianiste

Pauline Viardot (1821-1910) : Haï Luli

Par Marilou Cochet, soliste et Yuhan Lin, pianiste

Hector Berlioz (1803-1869) : L’île inconnue

Par Heloise Bacquet, soliste et Ines Hamouma, pianiste

Remerciements au musée de la Vie romantique pour le prêt du piano

Fidèle partenaire du Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein, pendant de nombreuses années lors de multiples manifestations, le musée de la Vie romantique ferme ses portes pour dix-huit mois de travaux. Faisant partie du réseau de Paris Musées, tout comme le musée Bourdelle, le musée de la Vie romantique a généreusement consenti à prêter son piano afin d’y poursuivre une saison de concerts.

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein

Établissement d’enseignement initial de renommée internationale, ouvert sur le monde et sur son territoire, réputé pour son excellence et l’expertise artistique et pédagogique de près de 300 professeur·e·s et accompagnateur·rice·s mais aussi de nombreuses personnalités invitées, le Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein est un établissement classé par le ministère de la Culture et intégré au réseau des conservatoires de la capitale. Il accueille des élèves de tout âge, du double-cursus en cycle initial jusqu’au cycle concertiste après un recrutement ayant permis de repérer des compétences singulières et une grande motivation.

Le Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein forme des musicien·ne·s, des danseur·se·s et des comédien·ne·s en leur permettant de développer un haut niveau technique, de s’ouvrir aux répertoires d’hier et d’aujourd’hui et de devenir des personnalités sensibles, curieuses et inventives.

Il prépare les étudiant·e·s les plus engagé·e·s à une perspective pré-professionnelle par des saisons de concerts, spectacles pluridisciplinaires et des partenariats artistiques qui embrassent tous les arts vivants, enrichissant chaque année l’offre pédagogique de l’établissement.

Le mardi 17 juin 2025

de 19h15 à 20h15

Le mardi 17 juin 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Réservations par mail : bourdelle.reservations@paris.fr

Tout public.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine-Bourdelle 75015 PARIS

Musée Bourdelle 18, rue Antoine-Bourdelle 75015 PARIS
bourdelle.reservations@paris.fr

Des pièces de Debussy, Fauré, Poulenc, Satie… permettent une rencontre magique entre la poésie du chant et les sonorités du piano. Leur interprétation résonne dans les lieux occupés par Bourdelle et fait écho à la synergie des différentes formes artistiques à l’œuvre à l’époque du sculpteur.