« Dessiner le mouvement : Antoine Bourdelle, Rudolf Laban, Isadora Duncan » – Conférence par Elisabeth Schwartz, danseuse et Pauline Chevalier, historienne de l’art Musée Bourdelle PARIS

Antoine Bourdelle a réalisé plus d’une centaine de dessins

inspirés par la danseuse américaine Isadora Duncan. Réalisés de mémoire, ses

dessins croquent avant tout un espace dynamique, des lignes de mouvement, des

appuis, plus qu’une danse en particulier. Une torsion du corps ou un

cou-de-pied sont saisis par des lignes fluides qui témoignent d’un ressenti

profond du geste chorégraphique, de cette danse libre qui s’épanouit au début

du 20e siècle.

Si ces dessins disent beaucoup des qualités de la

danse moderne, peuvent-ils être envisagés comme outils de compréhension et de circulation

du répertoire d’Isadora Duncan ? Dans un dialogue entre Elisabeth

Schwartz, danseuse, chorégraphe, passeuse du répertoire Duncan en France, et Pauline Chevalier,

historienne de l’art, il sera à la fois question de la place du dessin dans l’épanouissement de la danse libre en

Europe, d’Isadora Duncan à Rudolf Laban, et d’une attention singulière

d’Antoine Bourdelle à la transmission des sensations du mouvement par le trait.

Le mardi 16 septembre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit

Accès libre sur réservation par e-mail auprès du service

des publics :

bourdelle.reservations@paris.fr

Tout public.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

