Musée campagnard – journées du patrimoine Fillières
dimanche 20 septembre 2026 · Fillières
Informations pratiques
Fillières
Musée campagnard – journées du patrimoine
45 Grande Rue Fillières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Situé dans un charmant village riche en patrimoine, le musée dévoile une impressionnante collection de matériel agricole ancien et évoque la vie rurale des campagnes de Lorraine.Tout public
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45 Grande Rue Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 00 72
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English :
Located in a charming village rich in heritage, the museum boasts an impressive collection of antique farming equipment and evokes the rural life of the Lorraine countryside.
L’événement Musée campagnard – journées du patrimoine Fillières a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY