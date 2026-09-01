Informations pratiques

Fillières

Musée campagnard – journées du patrimoine

45 Grande Rue Fillières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Situé dans un charmant village riche en patrimoine, le musée dévoile une impressionnante collection de matériel agricole ancien et évoque la vie rurale des campagnes de Lorraine.Tout public

0 .

45 Grande Rue Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 00 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Located in a charming village rich in heritage, the museum boasts an impressive collection of antique farming equipment and evokes the rural life of the Lorraine countryside.

L’événement Musée campagnard – journées du patrimoine Fillières a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY