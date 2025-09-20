Musée Charles-Louis Philippe Musée Charles-Louis Philippe Cérilly

Musée Charles-Louis Philippe Musée Charles-Louis Philippe Cérilly samedi 20 septembre 2025.

Musée Charles-Louis Philippe 20 et 21 septembre Musée Charles-Louis Philippe Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée du musée par la gardienne ou un membre de l’association. La maison natale de Charles-Louis Philippe abrite depuis 1937 un musée consacré à la vie et et à l’œuvre de l’écrivain (1874-1909). Ce musée respecte l’atmosphère de la maison où il a vécu jusqu’à l’adolescence (son cadre de vie avec le mobilier de l’époque et l’atelier de sabotier de son père, ses objets personnels, ses manuscrits, sa bibliothèque..).

Musée Charles-Louis Philippe 5 Rue Charles Louis Philippe, 03350 Cérilly, France Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470675200 https://charles-louis-philippe.fr Ce musée respecte l’atmosphère de la maison où Charles-Louis Philippe a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Une reconstitution de l’atelier de son père, sabotier à Cérilly, y est également présentée.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture