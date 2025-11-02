Musée d’Art Contemporain dimanche gratuit au musée Place du château Rochechouart

Musée d’Art Contemporain dimanche gratuit au musée Place du château Rochechouart dimanche 2 novembre 2025.

Musée d’Art Contemporain dimanche gratuit au musée

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Un dimanche au musée, ça vous dit ?

Chaque premier dimanche du mois (hors juillet et août), le Musée d’art contemporain de Rochechouart vous ouvre grand ses portes… gratuitement !

L’occasion rêvée de flâner à travers les collections permanentes et les expositions temporaires, à votre rythme, sans contrainte et sans réservation.

Profitez de ce moment pour découvrir autrement le château et ses salles lumineuses, vous laisser surprendre par les œuvres et partager une balade culturelle en toute simplicité. .

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr

English : Musée d’Art Contemporain dimanche gratuit au musée

German : Musée d’Art Contemporain dimanche gratuit au musée

Italiano :

Espanol : Musée d’Art Contemporain dimanche gratuit au musée

L’événement Musée d’Art Contemporain dimanche gratuit au musée Rochechouart a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Porte Océane du Limousin