Musée d’art et d’archéologie du Périgord Drôle de bobine ! Périgueux

Musée d’art et d’archéologie du Périgord Drôle de bobine !

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-16

Le MAAP propose un étonnant voyage dans l’univers de la création artistique, du Périgord à la Chine en passant par l’Afrique et l’Océanie. Les œuvres préhistoriques, gravées ou peintes, et les sculptures médiévales de la cathédrale Saint-Front reflètent la richesse de l’histoire du Périgord. L’aile Beaux-arts présente des chefs d’œuvre de la peinture et de la sculpture depuis le XVe siècle jusqu’à aujourd’hui.

Viens découvrir les portraits du musée et réalise un drôle de personnage en collage. .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

