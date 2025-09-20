Musée d’Art et d’Histoire de Château-Gontier Musée d’art et d’histoire Château-Gontier-sur-Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée présente une exceptionnelle collection de sculptures et céramiques antiques, des peintures et sculptures datées du XVe au XXe siècle, ainsi qu’une étonnante collection de sculptures animalières en bronze.

Ouvert du 18 mai au 21 septembre 2025

Du mercredi au dimanche

De 14h à 18h

Entrée libre – Gratuit

Exposition temporaire

Tancrède Abraham – Le sens du paysage

En 2025, la ville de Château-Gontier rend hommage à Tancrède Abraham, un artiste talentueux du XIXe siècle qui a marqué la ville par ses œuvres et ses responsabilités culturelles. Il a laissé un riche héritage artistique composé de plus de 200 œuvres. À travers ses peintures et eaux-fortes, Tancrède Abraham a su capturer la lumière des paysages de l’Anjou et de Bretagne.

Musée d’art et d’histoire 2 Rue Jean Bourré, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, France Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire 0243704274 https://patrimoine.chateaugontier.fr Les collections sont composées d’antiquités grecques et latines, de peintures françaises et hollandaises du XVIIe siècle, d’œuvres en lien avec l’histoire locale, de nombreux objets d’art, ainsi que d’une collection d’art contemporain, léguée par Pierre Logé en 1998. Le Musée expose également des œuvres déposées par l’État (musée du Louvre et Fond National d’Art Contemporain).

Le musée est installé dans l’Hôtel Fouquet, construit en 1618 par François Fouquet de la Bouchefollière, petit-cousin du célèbre surintendant de Louis XIV.

