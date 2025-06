Fête de la musique au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 21 juin 2025

Quelque part entre Altın Gün, Acid Arab et Omar Souleyman, les compositions de Lorkê Lorkê nous plongent dans un tourbillon sonore rétrofuturiste, où les traditions musicales du Moyen-Orient fusionnent avec des grooves électriques et des sonorités audacieuses. Le groupe crée un univers où passé et futur se rencontrent dans une danse envoûtante, oscillant entre héritage ancestral et innovations.

Porté par une voix chaleureuse, Lorkê Lorkê s’accompagne d’une section rythmique explosive qui insuffle une énergie unique à ses performances. À travers un répertoire éclectique, le groupe propose une véritable odyssée musicale, de l’hébreu au judéo-espagnol !

Gala Kurland, synthé et chant

Camille Holzer, guitare fretless

Sylvain Bouysset, basse

Pierre Tronc, batterie

Le samedi 21 juin 2025

de 21h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 71 Rue du Temple 75004 Paris

Dans le cadre de la 20e édition du Festival des cultures juives.