STELLA SIMON et MIKLOS BANDY / Hände – Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris, 7 juin 2025, Paris.

Joyau méconnu des avant-gardes berlinoises, ce court métrage onirique, fruit de la collaboration entre la photographe américaine Stella F. Simon et l’écrivain hongrois Miklós Bándy, transforme les mains en protagonistes d’une chorégraphie abstraite évoquant une histoire d’amour universelle. Dans des décors constructivistes, ce ballet visuel sans dialogue met en scène des mains qui s’entrelacent, se cherchent et se trouvent dans une danse hypnotique. L’exposition dévoile également des photographies de tournage inédites documentant la création du film dans le cercle des pionniers du cinéma abstrait comme Viking Eggeling et Hans Richter, sa diffusion dans les cercles avant-gardistes berlinois, jusqu’à son sauvetage par Alfred Barr du MoMA en 1935.

Le visiteur y découvrira toute la richesse du contexte multiculturel qui a permis sa création, à travers des documents sur les collaborateurs internationaux de ce projet: la danseuse javanaise Takka-Takka, la chorégraphe allemande Herta Feist, le compositeur américain Marc Blitzstein et le décorateur Max Dungert — témoins de l’effervescence créative qui animait Berlin avant la montée du nazisme.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75004 Paris

