Musée d’Art et d’Histoire Visite libre Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould Sainte-Menehould

Musée d’Art et d’Histoire Visite libre

Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-01-31

Tout public

Le musée de Sainte-Ménehould, d’appellation Musée de France, est situé dans l’ancien hôtel de la Subdélégation de Champagne. Son parcours en 5 salles vous présente, notamment, l’art de vivre au 18ème siècle ainsi que la riche histoire de la ville de Sainte-Ménehould, capitale de l’Argonne. .

Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

English : Musée d’Art et d’Histoire Visite libre

L’événement Musée d’Art et d’Histoire Visite libre Sainte-Menehould a été mis à jour le 2025-12-02 par Reims Tourisme & Congrès