Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy JEP 2025 Troyes

14 place Saint-Pierre Troyes Aube

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

2025-09-20

DEUX CLOWNS AU MUSEE

Visite décalée par Lydie Gustin et Francis Albiero de la Compagnie Les deux de la Spontanée

Les clowns Ultrason et Champion investissent les salles d’exposition du musée ! De Raoul Dufy à André Derain, en passant par Ousmane Sow, ils égrainent avec gourmandise et jovialité les moments de vie réels et rêvés du musée comme les passions et les déchirures des artistes de la collection.

Une façon originale de vivre le musée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h et 15h

Réservation conseillée 03 25 76 26 81



HORS D’ŒUVRE

Présentation sérieuse et clownesque de la Compagnie Les deux de la Spontanée

Ultrason et Champion proposent une présentation exceptionnelle du tableau Les Coureurs de Robert Delaunay.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 16h et 17h

Réservation conseillée 03 25 76 26 81



CONCERT EXPRESSO 03

Par le Just Classik festival, avec Raphaël Sévère à la clarinette et Caroline Sypniewski au violoncelle

Un moment musical avec vue sur l’architecture du musée tout en écoutant Ludwig van Beethoven Duos pour clarinette et violoncelle, Johann Sebastian Bach Suite n°2 pour violoncelle seul, Igor Stravinsky Trois pièces pour clarinette seule, Raphaël Sévère Duo pour clarinette et violoncelle et Francis Poulenc Sonate pour clarinette et basson

Samedi 20 septembre à 16h Cour de la salle pédagogique

Sans réservation dans la limite des places disponibles



LE SERMENT DE CYRIAQUE

Projection du long métrage documentaire-fiction réalisé par Olivier Bourgeois, sorti en 2021

Alors que la guerre fait rage autour d’eux, un petit groupe d’archéologues, de conservateurs et de gardiens de musée luttent pour sauver les monumentales collections du musée d’Alep pendant le conflit syrien.

Joué par les protagonistes, dans leurs propres rôles, ce film mêle séquences d’archives, interviews et scènes rejouées.

Il traite des enjeux de protection du patrimoine, dans le contexte d’un pays en guerre, la Syrie.

Dimanche 21 septembre à 16h Auditorium

Sans réservation dans la limite des places disponibles



EXPOSITIONS VISITE LIBRE

Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre de 10h à 13h et 14h à 18h

– Exposition temporaire Natures mortes Cabinet des Arts graphiques

Collections du musée

Jardin de sculptures .

14 place Saint-Pierre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81

