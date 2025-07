Musée d’art moderne de l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye

Musée d’art moderne de l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye samedi 20 septembre 2025.

Musée d’art moderne de l’Abbaye

Abbaye Royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Le musée d’Art moderne abrite, depuis 2021, les collections nationales Martine et Léon Cligman. Pour ces journées, venez découvrir ces collections gratuitement.

Les médiatrices culturelles proposent au public un atelier artistique en continu (gratuit) autour de l’exposition Visages magiques.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. .

Abbaye Royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 45 11 billetterie@fontevraud.fr

English :

Since 2021, the Museum of Modern Art has been home to the Martine and Léon Cligman national collections. Come and discover these collections free of charge.

German :

Das Museum für moderne Kunst beherbergt seit 2021 die nationalen Sammlungen Martine und Léon Cligman. An diesen Tagen können Sie diese Sammlungen kostenlos besichtigen.

Italiano :

Dal 2021, il Museo d’Arte Moderna ospita le collezioni nazionali Martine e Léon Cligman. Venite a scoprire queste collezioni gratuitamente.

Espanol :

Desde 2021, el Museo de Arte Moderno alberga las colecciones nacionales Martine y Léon Cligman. Venga a descubrir estas colecciones de forma gratuita.

