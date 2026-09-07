Musée d’Art Sacré et Métiers d’Art, EGLISE Saint Médard,

Informations pratiques

Musée d’Art Sacré et Métiers d’Art 19 et 20 septembre EGLISE Saint Médard Maine-et-Loire

ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition exceptionnelle dans la nef.

EGLISE Saint Médard Cheviré le Rouge – Baugé en Anjou 49150 Cheviré-le-Rouge Maine-et-Loire Pays de la Loire Exposition annuelle de vêtements liturgiques. Grand trésor dans un petit écrin. Parkings de l’église et de la mairie.

Exposition exceptionnelle dans la nef.

©ASMA-CHEVIRÉ