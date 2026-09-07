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Musée d’Art Sacré et Métiers d’Art, EGLISE Saint Médard,

samedi 19 septembre 2026 · EGLISE Saint Médard

Musée d’Art Sacré et Métiers d’Art, EGLISE Saint Médard,

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
EGLISE Saint Médard
Adresse
Cheviré le Rouge - Baugé en Anjou
Ville
49150
Département
Maine-et-Loire
Tarif
ouvert à tous

Musée d’Art Sacré et Métiers d’Art 19 et 20 septembre EGLISE Saint Médard Maine-et-Loire

ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition exceptionnelle dans la nef.

EGLISE Saint Médard Cheviré le Rouge – Baugé en Anjou 49150 Cheviré-le-Rouge Maine-et-Loire Pays de la Loire Exposition annuelle de vêtements liturgiques. Grand trésor dans un petit écrin. Parkings de l’église et de la mairie.
Exposition exceptionnelle dans la nef.

©ASMA-CHEVIRÉ