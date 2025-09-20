Musée de cire, la vie du Saint-Curé Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars Ars-sur-Formans

Musée de cire, la vie du Saint-Curé Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars Ars-sur-Formans samedi 20 septembre 2025.

Musée de cire, la vie du Saint-Curé 20 et 21 septembre Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Revivez les moments forts de la vie du Curé d’Ars à travers les événements de son siècle et un cheminement de 16 scènes et 35 personnages de cires signés Grévin.

Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars 625 Rue Jean Marie Vianney, 01480 Ars-sur-Formans, France Ars-sur-Formans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474081076 http://www.musee-ars.org

Journées européennes du patrimoine 2025

OT Ars Trévoux