Musée de Donzère Musée de Donzère Donzère

Informations pratiques

Donzère

Musée de Donzère

Musée de Donzère 30 Grande Rue Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée des Amis du Vieux Donzère retrace l’évolution de la ville de la préhistoire à nos jours. Les premiers objets ont été trouvés dans les grottes du Défilé du Rhône.

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Musée de Donzère 30 Grande Rue Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 39 64 84 amisduvieuxdonzere@orange.fr

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English :

The Friends of Old Donzère Museum traces the evolution of the town from prehistory to the present day. The earliest artifacts were found in the caves of the Rhône Gorge.

L’événement Musée de Donzère Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence