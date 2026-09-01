Musée de Donzère Musée de Donzère Donzère
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Donzère · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Musée de Donzère
Musée de Donzère 30 Grande Rue Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le musée des Amis du Vieux Donzère retrace l’évolution de la ville de la préhistoire à nos jours. Les premiers objets ont été trouvés dans les grottes du Défilé du Rhône.
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Musée de Donzère 30 Grande Rue Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 39 64 84 amisduvieuxdonzere@orange.fr
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English :
The Friends of Old Donzère Museum traces the evolution of the town from prehistory to the present day. The earliest artifacts were found in the caves of the Rhône Gorge.
L’événement Musée de Donzère Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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