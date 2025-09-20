Musée de La banque- Visite commentées JEP 2025 Centre-ville Hyères

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 10:00:00

2025-09-20

L’ex-Banque de France fête ses 100 ans. L’architecte de la Ville d’Hyères vous retrace l’histoire et vous révèle l’architecture de ce bâtiment qui

abrite désormais le musée des Cultures et du Paysage.

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 19 40 musee@mairie-hyeres.com

English :

The former Banque de France celebrates its 100th anniversary. The architect for the town of Hyères retraces the history and reveals the architecture of the building

now houses the Musée des Cultures et du Paysage.

German :

Die ehemalige Bank von Frankreich feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Der Architekt der Stadt Hyères erzählt Ihnen die Geschichte und enthüllt die Architektur dieses Gebäudes, das

heute das Museum der Kulturen und der Landschaft beherbergt.

Italiano :

L’ex Banque de France festeggia il suo 100° anniversario. L’architetto della città di Hyères racconta la sua storia e svela l’architettura dell’edificio che oggi ospita il Musée des Cultures et du Paysage

che oggi ospita il Musée des Cultures et du Paysage.

Espanol :

El antiguo Banco de Francia celebra su centenario. El arquitecto de la ciudad de Hyères le cuenta su historia y le desvela la arquitectura del edificio que hoy alberga el Museo de las Culturas y del Paisaje

el Museo de las Culturas y del Paisaje.

