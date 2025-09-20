Musée de la batellerie et des voies navigables Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine

Musée de la batellerie et des voies navigables Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine samedi 20 septembre 2025.

Musée de la batellerie et des voies navigables 20 et 21 septembre Musée de la batellerie et des voies navigables Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Une découverte des collections du Musée, dont l’entrée est exceptionnellement gratuite à l’occasion de ce week-end.

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets. SNCF Conflans Centre

Visite libre

© Ville de Conflans