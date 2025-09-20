Musée de la batellerie et des voies navigables Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine

Musée de la batellerie et des voies navigables Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine samedi 20 septembre 2025.

Musée de la batellerie et des voies navigables 20 et 21 septembre Musée de la batellerie et des voies navigables Yvelines

Réservation au 01 34 90 39 50

ou par mail : musee@mairie-conflans.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:15:00

Toute l’équipe du Musée de la batellerie et des voies navigables est à la manœuvre pour vous accueillir et vous présenter l’établissement et son environnement dans le cadre de visites guidées.

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 90 39 50 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mairie-conflans.fr »}] Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets. SNCF Conflans Centre

Visite commentée

© Ville de Conflans