Musée de la Coiffe et du Costume traditionnel Le Vieil Hôpital Blesle

Informations pratiques

Blesle

Musée de la Coiffe et du Costume traditionnel

Le Vieil Hôpital 1 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Au cœur du centre historique, le musée de la Coiffe et du costume traditionnel ouvre ses portes en visite libre pour les Journées européennes du patrimoine.

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Le Vieil Hôpital 1 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 27 08

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English :

Located in the heart of the historic district, the Museum of Headwear and Traditional Costumes is open for self-guided tours during European Heritage Days.

L’événement Musée de la Coiffe et du Costume traditionnel Blesle a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne