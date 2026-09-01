Musée de la Coiffe et du Costume traditionnel Le Vieil Hôpital Blesle
samedi 19 septembre 2026 · Le Vieil Hôpital · Blesle
Informations pratiques
Blesle
Musée de la Coiffe et du Costume traditionnel
Le Vieil Hôpital 1 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Au cœur du centre historique, le musée de la Coiffe et du costume traditionnel ouvre ses portes en visite libre pour les Journées européennes du patrimoine.
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Le Vieil Hôpital 1 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 27 08
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English :
Located in the heart of the historic district, the Museum of Headwear and Traditional Costumes is open for self-guided tours during European Heritage Days.
L’événement Musée de la Coiffe et du Costume traditionnel Blesle a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne