Musée de la Déportation et de la Résistance : visites thématiques de l’exposition temporaire Musée de la Déportation et de la Résistance Tarbes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visites thématiques de l’exposition temporaire « Femmes résistantes déportées »

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée vous propose deux présentations-éclair de l’exposition « Les 31000 Femmes résistantes déportées » :

11h00

Petite chronologie du convoi du 24 janvier 1943

14h30

Zoom sur le rapatriement des déportées, en Suède puis en France

Découvrez également le parcours permanent, l’exposition temporaire et rencontrez les acteurs mémoriels partenaires du musée.

Un moment fort de transmission et de mémoire.

Musée de la Déportation et de la Résistance 63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 51 11 60 http://www.tarbes.fr La visite de ce musée permet d’explorer de manière exhaustive le contexte du deuxième conflit mondial et de découvrir les personnages et les événements qui ont marqué l’histoire des Hautes-Pyrénées dans les années 30 et 40.

Fruit de la collaboration de 18 associations d’anciens combattants, de résistants et de déportés, ce musée a été inauguré en 1989.

Il présente une perspective unique sur cette période de l’histoire de France en utilisant 1 400 documents philatéliques, affiches, photographies, objets et maquettes, lesquels permettent de relier les événements mondiaux à l’échelle locale. Le musée met en évidence la lutte inlassable des résistants pour la libération de leur pays et pour la dignité humaine.

Initialement conçu comme une exposition itinérante par d’anciens déportés, le musée est maintenant hébergé dans un bâtiment d’une ancienne école.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les faits marquants de l’histoire locale ainsi que le destin des personnes qui ont laissé leur empreinte par leurs actions.

Depuis 1992, le musée est géré par les équipes municipales et propose chaque année une programmation comprenant plusieurs expositions temporaires d’art et d’histoire, ainsi que des conférences animées par des auteurs et des chercheurs locaux. Route de Pau.

©Ville de Tarbes