Musée de la Marine de Loire en Anjou Saint-Clément-des-Levées

5 bis rue du Port Poisson Saint-Clément-des-Levées Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le musée situé dans l’église raconte la vie quotidienne des mariniers, notamment leur enrôlement par Louis XVI pour participer à l’indépendance des États-Unis d’Amérique.

Une collection d’objets authentiques, de documents insolites et souvent rares et de grandes maquettes de bateaux de Loire sont à découvrir.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 le dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Le samedi de 15h à 18h. .

+33 6 72 82 74 30 joelle.massot@orange.fr

English :

The museum housed in the church recounts the daily life of the bargemen, including their enlistment by Louis XVI to help fight for the independence of the United States of America.

German :

Das in der Kirche untergebrachte Museum erzählt vom täglichen Leben der Schiffer, insbesondere von ihrer Einberufung durch Ludwig XVI. zur Teilnahme an der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika.

Italiano :

Il museo all’interno della chiesa racconta la vita quotidiana dei barcarieri, compreso il loro arruolamento da parte di Luigi XVI per contribuire alla lotta per l’indipendenza degli Stati Uniti d’America.

Espanol :

El museo de la iglesia relata la vida cotidiana de los barqueros, incluido su alistamiento por Luis XVI para ayudar a luchar por la independencia de los Estados Unidos de América.

