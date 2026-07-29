Informations pratiques

Saint-Clément-des-Levées

Musée de la Marine de Loire en Anjou

5 bis rue du Port Poisson Saint-Clément-des-Levées Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le musée situé dans l’église raconte la vie quotidienne des mariniers, notamment leur enrôlement par Louis XVI pour participer à l’indépendance des États-Unis d’Amérique.

Une collection d’objets authentiques, de documents insolites et souvent rares et de grandes maquettes de bateaux de Loire sont à découvrir.

Exposition sur les poteries du Puisaye transportées par les bateaux sur la Loire, exportées jusqu’aux Amériques. Conservation des aliments, recettes et vins au travers des voyages des mariniers.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 15h à 18h30.

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h30. .

5 bis rue du Port Poisson Saint-Clément-des-Levées 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 72 82 74 30 joelle.massot@orange.fr

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English :

The museum housed in the church recounts the daily life of the bargemen, including their enlistment by Louis XVI to help fight for the independence of the United States of America.

L’événement Musée de la Marine de Loire en Anjou Saint-Clément-des-Levées a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME