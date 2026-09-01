Musée de la mémoire sociale de Dechy et du bassin minier – Musée Célestin Leduc – Journées Européennes du Patrimoine Dechy

Informations pratiques

Dechy

Musée de la mémoire sociale de Dechy et du bassin minier – Musée Célestin Leduc – Journées Européennes du Patrimoine

23 Rue Célestin Leduc Dechy Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir le Musée de la mémoire sociale de Dechy et du bassin minier, en visite libre. Découvrez les différents thèmes qui seront abordés : la vie sociale du mineur, les deux Grandes Guerres et la résistance, ainsi que l’immigration liée à ces grands conflits mondiaux, et les loisirs populaires qui en découlent. Des visites guidées sont également possibles sur demande et sans réservation au préalable.

Restauration et buvette sur place.

À 15h : départ du défilé carnavalesque de la Fête de la Pomme de Terre devant le musée.

Venez découvrir le Musée de la mémoire sociale de Dechy et du bassin minier, en visite libre. Découvrez les différents thèmes qui seront abordés : la vie sociale du mineur, les deux Grandes Guerres et la résistance, ainsi que l’immigration liée à ces grands conflits mondiaux, et les loisirs populaires qui en découlent. Des visites guidées sont également possibles sur demande et sans réservation au préalable.

Restauration et buvette sur place.

À 15h : départ du défilé carnavalesque de la Fête de la Pomme de Terre devant le musée. .

23 Rue Célestin Leduc Dechy 59187 Nord Hauts-de-France +33 6 31 28 02 99

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English :

Come explore the Museum of Social Memory of Dechy and the Mining Region on a self-guided tour. Discover the various themes covered: the social life of miners, the two World Wars and the Resistance, as well as immigration linked to these major global conflicts, and the popular leisure activities that emerged as a result. Guided tours are also available upon request and without prior reservation.

Food and refreshments are available on site.

3:00 p.m.: Start of the “Fête de la Pomme de Terre” carnival parade in front of the museum.

L’événement Musée de la mémoire sociale de Dechy et du bassin minier – Musée Célestin Leduc – Journées Européennes du Patrimoine Dechy a été mis à jour le 2026-09-04 par Douaisis Agglo Tourisme