Informations pratiques

Métabief

Musée de la Meunerie – JEP

Musée de la Meunerie Métabief Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Embarquez avec nous pour un voyage fascinant à traves le temps lors des journées du patrimoine !

* Visites libres

* Démonstrations de métiers d’antan par l’association les Alwati

* Buvette petite restauration par les Jardins de la Gresardine

* Animations jeunesse .

Musée de la Meunerie Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 41 79 35

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English : Musée de la Meunerie – JEP

L’événement Musée de la Meunerie – JEP Métabief a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS