Musée de la Meunerie – JEP Métabief
samedi 19 septembre 2026 · Métabief
Informations pratiques
Métabief
Musée de la Meunerie – JEP
Musée de la Meunerie Métabief Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Embarquez avec nous pour un voyage fascinant à traves le temps lors des journées du patrimoine !
* Visites libres
* Démonstrations de métiers d’antan par l’association les Alwati
* Buvette petite restauration par les Jardins de la Gresardine
* Animations jeunesse .
Musée de la Meunerie Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 41 79 35
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English : Musée de la Meunerie – JEP
L’événement Musée de la Meunerie – JEP Métabief a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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