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AGENDA · Métabief

Musée de la Meunerie – JEP Métabief

samedi 19 septembre 2026 · Métabief

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Musée de la Meunerie
Ville
25370 Métabief
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Métabief

Musée de la Meunerie – JEP

Musée de la Meunerie Métabief Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Embarquez avec nous pour un voyage fascinant à traves le temps lors des journées du patrimoine !
* Visites libres
* Démonstrations de métiers d’antan par l’association les Alwati
* Buvette petite restauration par les Jardins de la Gresardine
* Animations jeunesse   .

Musée de la Meunerie Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 41 79 35 

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English : Musée de la Meunerie – JEP

L’événement Musée de la Meunerie – JEP Métabief a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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