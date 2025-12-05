Musée de la pince Visite nocturne originale Musée de la pince Montécheroux
Musée de la pince Visite nocturne originale Musée de la pince Montécheroux vendredi 5 décembre 2025.
Musée de la pince Visite nocturne originale
Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:15:00
fin : 2025-12-06 18:45:00
Date(s) :
2025-12-05
1890… À la lueur des lanternes, Amélie la Messagère, nous entraîne à la rencontre de Gaston le forgeur, Marie la secrétaire , Charles le cocher et Lucien l’entrepreneur. Ce dernier nous ouvre sa forge où Albert s’active à la fournaise, Émile à l’établi et Louise au polissoir. Sur réservation uniquement. .
Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 22 55 42
English :
German : Musée de la pince Visite nocturne originale
Italiano :
Espanol :
L’événement Musée de la pince Visite nocturne originale Montécheroux a été mis à jour le 2025-11-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER