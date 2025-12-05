Musée de la pince Visite nocturne originale Musée de la pince Montécheroux

Musée de la pince Visite nocturne originale

Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux Doubs

2025-12-05

2025-12-06

2025-12-05

1890… À la lueur des lanternes, Amélie la Messagère, nous entraîne à la rencontre de Gaston le forgeur, Marie la secrétaire , Charles le cocher et Lucien l’entrepreneur. Ce dernier nous ouvre sa forge où Albert s’active à la fournaise, Émile à l’établi et Louise au polissoir. Sur réservation uniquement. .

