Musée de la plongée Frédéric Dumas Musée Frédéric Dumas Sanary-sur-Mer

Musée de la plongée Frédéric Dumas 20 et 21 septembre Musée Frédéric Dumas Var

15 personnes maximum / visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:30:00

Vous êtes fasciné par la plongée et ne connaissez pas encore le Musée Dumas ? Venez découvrir à travers une visite commentée une collection unique de pièces emblématiques marquant les débuts de la plongée autonome et de la chasse sous-marine. Vous y découvrirez les premiers masques, palmes, tubas, harpons dont la grande majorité provient de l’ingéniosité française et sont indissociables des aventures sous-marines du trio des « Mousquemers » (Dumas, Tailliez et Cousteau).

Musée Frédéric Dumas 12 rue Lauzet Aîné 83110 Sanary Sanary-sur-Mer 83110 Beaucours Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 74 01 04 https://musee-dumas.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 74 01 04 »}] L’association Musée Frédéric Dumas a été créée en 1994. Son but : conserver la mémoire de Frédéric Dumas et faire connaître sa contribution au développement du scaphandre autonome.Frédéric Dumas (1913-1991) est l’un des pionniers de la plongée autonome. Avec Jacques-Yves Cousteau et Philippe Tailliez il composa le trio de pionniers de la plongée autonome désigné sous le nom des « Mousquemers ». Dans la salle Maurice Fargues, le musée présente les premiers équipements de chasse sous-marine et de plongée utilisés par Frédéric Dumas. Le musée présente également, le matériel de chasse sous-marine et de plongée autonome de la fin des années 1930 jusqu’aux années 60. Le musée expose quelques objets que Frédéric Dumas préleva sur des épaves antiques de Méditerranée. Accessible aux personnes à mobilité réduite – Parking à proximité : Rond-point René Cassin

L’aventure des Mousquemers

