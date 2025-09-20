Musée de la Porcelaine Musée de la Porcelaine Couleuvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans un bâtiment du 14ème s., classé MH, le musée de la porcelaine présente ses belles pièces d’art ainsi que les différentes étapes de fabrication. Découvrez également l’exposition Plumes, perles et collection Albert Laurent en plus de ses autres pièces.

La visite se fait sur 3 niveaux. Au dernier étage, vous pourrez admirer la splendide charpente en forme de coque de bateau retournée.

Musée de la Porcelaine 1 rue Jules Ferry, 03320 Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

©Musée de la Porcelaine