Journée One Piece au Musée de La Poste avec 15e en fête Musée de La Poste Paris 28 juin 2025

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août. Dans ce cadre, le samedi 28 juin, le Musée de La Poste largue les amarres et invite les passionnés à vivre une aventure inédite au cœur de l’univers de One Piece, à l’occasion de l’émission de la série de timbres célébrant cet univers fascinant.

Décors, énigmes, mascotte, ambiance pirate… Pour un jour seulement, le musée se met aux couleurs de l’équipage de Chapeau de paille et propose un parcours-jeu et plein de surprises.

Le samedi 28 juin 2025

de 10h00 à 18h00

payant

12 euros par personne.

Tout public.

Musée de La Poste 34, boulevard de Vaugirard 75015 Paris

À l’abordage du Musée de La Poste avec One Piece ! Fan de l’anime ? Voguez vers de nouvelles aventures au sein des espaces d’exposition du Musée de la Poste ! Le Musée de La Poste s’associe à l’univers culte de One Piece pour proposer une journée spéciale et inédite.