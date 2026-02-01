Musée de la Question, Ravisius Textor, Nevers

Musée de la Question 28 février – 14 mai Ravisius Textor Nièvre

Musée de la Question

Ines Cox

28.02.2026–O2.05.2026

Vernissage 28.02.2026 17:00–19:00

C’est une question de. Avant. Une réplique, une réponse, une reprise. Une reproduction. Un double et un deux. (C’est) douteux. Pourquoi ? Après. Attention à la tête ! Tétons ou pattes ? Techniquement, comment ? Se débrouiller, signifier et mon nez. Mmmmmentir. En fait, j’espère. Stress. Stress. Et détermination. Je doute. Instrument de réflexion ou dispositif réflexif. Phase primaire. Exemple. Exemples. Exemplaires(s) ? Grand-père. Réputation et répétition. Aaaah, romance, j’adore. Je suis repus. J’ai faim. Une joie malicieuse. Apparemment. Contes de fées et récompenses. Langage grossier. Langue qui grossit.

Avec Musée de la Question (exposition temporaire), Ines Cox s’intéresse à l’apprentissage au travers du questionnement, de la copie, la répétition et du fait de figurer les choses. L’exposition réunit des dessins, des objets et des dispositifs pédagogiques qui explorent la manière dont les savoirs circulent par le biais de répliques, d’exercices et de formes empruntées.

Ines Cox (BE) vit, travaille, pense, doute, essaie, enseigne, trouve, parle, construit et écrit — principalement au Centre de la paresse d’Anlezy (FR), et souvent ailleurs.

It’s a matter of. Before. A replica. A reproduction. A double and a two. (It’s) dubious. Why? After. Watch your head! Nipples or paws? Technically, how? Making do, signifying, and my nose. Mmmmm lying. In fact, I hope. Stress. Stress. And determination. I doubt. Instrument of reflection or reflective device. Primary phase. Example. Examples. Specimen(s)? Grandfather. Reputation and repetition. Aaaah, romance, I love it. I am full. I am hungry. A malicious joy. Apparently. Fairy tales and rewards. Coarse language. A tongue that thickens.

In Musée de la Question (Exposition temporaire), Ines Cox presents an exhibition about learning through questioning, copying, repetition, and figuring things out. The exhibition brings together drawings, objects, and learning devices that explore how knowledge circulates through replicas, exercises, and borrowed forms.

Ines Cox (BE) lives, works, thinks, doubts, tries, teaches, finds, talks, builds, and writes — mostly in Anlezy (FR), and often somewhere else.

Ravisius Textor 8 rue des 4 vents, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Ines Cox. Typographie : Manda Zandangarav.