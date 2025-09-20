Musée de la Renaissance en Champagne et Musée de la Maille Mode et Industrie JEP 2025 Troyes

Hôtel de Vauluisant Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20

AU PROGRAMME



HISTOIRE ET ARCHITECTURE DE L’HOTEL DE VAULUISANT

Visite guidée par Céline Chazaud, conservatrice des collections d’art ancien des musées de la Ville de Troyes

Suivez la conservatrice à la découverte de l’architecture de ce magnifique hôtel particulier. Découvrez son histoire, de ses belles façades à ses cheminées sculptées.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 16h Musée de la Renaissance en Champagne

Sans réservation



VENEZ CUSTOMISER VOTRE TOTE-BAG !

Atelier Créatif par Jérémie Marié, artiste plasticien

Cet atelier propose à l’ensemble des visiteurs à partir de 6 ans, tout au long de l’après-midi, de personnaliser un tote-bag.

Si vous avez un tote-bag préféré, apportez-le sinon, le musée en fournit un dans la limite du stock disponible.

Pour adultes et enfants

Dimanche 21 septembre de 14h30 à 17h30 Musée de la Maille, Mode et Industrie

Sans réservation dans la limite des places disponibles



QUELQUES MOTS SUR UNE EXPO…

Par Dominique Fiorano, responsable des collections de bonneterie des musées de la Ville de Troyes

La responsable des collections de bonneterie vous accueille afin de vous présenter l’exposition temporaire On refait la mode !

Dimanche 21 septembre de 14h à 18h Musée de la Maille, Mode et Industrie

Sans réservation



EXPOSITIONS VISITE LIBRE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 13h et 14h à 18h

– Exposition temporaire On refait la mode ! Musée de la Maille, mode et industrie

– Vie quotidienne et sociale dans la bonneterie troyenne Musée de la Maille, mode et industrie 1er étage

– Collections de Bonneterie Musée de la Maille, mode et industrie

– Collection de la Renaissance Musée de la Renaissance en Champagne .

Hôtel de Vauluisant Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 43 20

