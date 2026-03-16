Musée de la Résistance en Argoat Journée des Loisirs

Pôle de l’Etang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le musée de la Résistance en Argoat s’inscrit dans un lieu porteur de mémoire.

C’est au cœur de la forêt voisine de Coatmallouen que se met en place, début juillet 1944, le maquis de Plésidy à Saint-Connan. Fort de plusieurs centaines d’hommes, il affronte les troupes d’occupation lors des combats du 27 juillet 1944 puis il participe à la libération de Guingamp et sa région.

L’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance dans l’ouest des Côtes d’Armor vous est racontée à travers un parcours de visite ludique et vivant, laissant une large place à l’audiovisuel.

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des 29 sites participants à cette Journée des Loisirs en Côtes d’Armor sur https://www.cotesdarmor.com/agenda/journee-des-loisirs/ .

Pôle de l’Etang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

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English :

L’événement Musée de la Résistance en Argoat Journée des Loisirs Saint-Connan a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh