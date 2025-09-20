Musée de la résistance Henri Queuille, visite guidée « Le récit des batailles de la Résistance en Haute-Corrèze » Neuvic
Musée de la résistance Henri Queuille, visite guidée « Le récit des batailles de la Résistance en Haute-Corrèze »
21 Rue du Commerce Neuvic Corrèze
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de la Résistance Henri Queuille vous propose une visite guidée « Le récit des batailles de la Résistance en Haute-Corrèze ». .
21 Rue du Commerce Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 50 musee-henriqueuille@correze.fr
