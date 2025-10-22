Musée de l’Abbaye Atelier » L’arbre des rêves » Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Atelier » L’arbre des rêves » Musée de l’Abbaye Saint-Claude mercredi 22 octobre 2025.

Musée de l’Abbaye Atelier » L’arbre des rêves »

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 11:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-12-29

Dans cet atelier, vous apprendrez à peindre et à donner vie à votre arbre, qu’il soit majestueux, mystérieux ou plein de fantaisie. Grâce à la peinture et au collage, chaque branche, chaque feuille prendra forme et racontera une histoire unique.

Mercredi 22 octobre à 10h.

Lundi 29 décembre à 15h.

Tout public.

Durée 1h30

Tarif 7,50€ .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Musée de l’Abbaye Atelier » L’arbre des rêves » Saint-Claude a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE