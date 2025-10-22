Musée de l’Abbaye Atelier » L’arbre des rêves » Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Atelier » L’arbre des rêves » Musée de l’Abbaye Saint-Claude mercredi 22 octobre 2025.
Musée de l’Abbaye Atelier » L’arbre des rêves »
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 11:30:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-12-29
Dans cet atelier, vous apprendrez à peindre et à donner vie à votre arbre, qu’il soit majestueux, mystérieux ou plein de fantaisie. Grâce à la peinture et au collage, chaque branche, chaque feuille prendra forme et racontera une histoire unique.
Mercredi 22 octobre à 10h.
Lundi 29 décembre à 15h.
Tout public.
Durée 1h30
Tarif 7,50€ .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Musée de l’Abbaye Atelier » L’arbre des rêves » Saint-Claude a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE