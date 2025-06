Musée de l’Abbaye Atelier Paysages Croisés Musée de l’Abbaye Saint-Claude 16 juillet 2025 10:00

Laissez libre cours à votre imagination et composez un paysage où nature et ville se rejoignent. À travers peintures et collages, donnez vie à des œuvres colorées, mêlant la douceur des paysages naturels et la dynamique des paysages urbains. Un atelier pour tous, entre ciel, terre et architecture.

mercredi 16 juillet à 10h

mercredi 20 août à 10h

Durée 1h30

Tout public, dès 6 ans

Tarif 7,50€ .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

