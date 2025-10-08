Musée de l’Abbaye Atelier Un mercredi au musée Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Atelier Un mercredi au musée Musée de l’Abbaye Saint-Claude mercredi 8 octobre 2025.
Musée de l’Abbaye Atelier Un mercredi au musée
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-11-19 16:30:00
Date(s) :
2025-10-08 2025-11-19 2025-12-17 2026-01-14
Croquez le musée à l’heure du goûter ! Une immersion dans la collection, crayon et carnet à la main pour une initiation au croquis. Une pause gourmande vous est offerte en fin d’atelier.
mercredi 10 septembre à 15h
mercredi 8 octobre à 15h
mercredi 19 novembre à 15h
mercredi 17 décembre à 15h
mercredi 14 janvier à 15h
Tout public, dès 6 ans
Durée 1h30
Tarif 7,50€ .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
English : Musée de l’Abbaye Atelier Un mercredi au musée
German : Musée de l’Abbaye Atelier Un mercredi au musée
Italiano :
Espanol :
L’événement Musée de l’Abbaye Atelier Un mercredi au musée Saint-Claude a été mis à jour le 2025-09-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE