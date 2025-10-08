Musée de l’Abbaye Atelier Un mercredi au musée Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 7.5€

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-11-19 16:30:00

2025-10-08 2025-11-19 2025-12-17 2026-01-14

Croquez le musée à l’heure du goûter ! Une immersion dans la collection, crayon et carnet à la main pour une initiation au croquis. Une pause gourmande vous est offerte en fin d’atelier.

mercredi 10 septembre à 15h

mercredi 8 octobre à 15h

mercredi 19 novembre à 15h

mercredi 17 décembre à 15h

mercredi 14 janvier à 15h

Tout public, dès 6 ans

Durée 1h30

Tarif 7,50€ .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

