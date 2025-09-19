Musée de l’Abbaye Conférence Histoire d’architecte avec Adelfo Scaranello Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Conférence Histoire d’architecte avec Adelfo Scaranello Musée de l’Abbaye Saint-Claude vendredi 19 septembre 2025.

Musée de l’Abbaye Conférence Histoire d’architecte avec Adelfo Scaranello

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19 20:30:00

Date(s) :

2025-09-19

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, placées sous le signe du patrimoine architectural , le musée accueille, vendredi 19 septembre, Adelfo Scaranello, architecte du bâtiment, pour une conférence autour de trois de ses réalisations le Musée de l’Abbaye, le Musée des Beaux-Arts de Besançon et le Musée Camille Claudel.

Il y partagera sa vision d’une architecture où patrimoine et modernité dialoguent, avec une attention particulière portée au paysage. Une rencontre enrichissante, ouverte aussi bien aux professionnels du secteur qu’aux curieux, passionnés d’architecture, d’histoire ou de lieux inspirants.

VENDREDI 19 SEPTEMBRE À 18H30

Durée 2h

Tout public, dès 15 ans

Gratuit .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

English : Musée de l’Abbaye Conférence Histoire d’architecte avec Adelfo Scaranello

German : Musée de l’Abbaye Conférence Histoire d’architecte avec Adelfo Scaranello

Italiano :

Espanol :

L’événement Musée de l’Abbaye Conférence Histoire d’architecte avec Adelfo Scaranello Saint-Claude a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE