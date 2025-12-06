Musée de l’Abbaye Conférence Rencontre autour de Josette Coras (1926 2008) Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Conférence Rencontre autour de Josette Coras (1926 2008)

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Conférence Rencontre autour de Josette Coras

Samedi 6 décembre à 15h

Dans le cadre de l’exposition Résonance, collections Frac Franche-Comté Musée de l’Abbaye, découvrez l’univers de Josette Coras, figure majeure singulière de l’art en Franche-Comté. Graveur, peintre, pédagogue, elle a marqué de son empreinte l’abbaye de Baume-les-Messieurs pendant plus de 50 ans.

Au programme de ce rendez-vous

– Visite de l’exposition notamment des cabinets d’arts graphiques dédiés à Josette Coras.

– Projection du film Josette Coras, graveur de Jean-Luc Bouvret (20 mn).

– Interventions autour de la gravure au burin et du paysage, par Alain Bouvier, président de l’association des amis de Josette Coras et Marie-Jeanne Lambert, conservateur, secrétaire de l’association.

– Présentation pour l’occasion d’œuvres de Josette Coras non exposées.

Durée 2h

Tout public dès 8 ans

Tarif plein 8,50 €

Tarif réduit 7,50 €

Durant tout le week-end, profitez également de notre braderie de livres d’art et découvrez une vente exceptionnelle de lithographies signées Guy Bardone et René Genis.

Accès libre boutique du musée samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025 de 14h à 18h .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

English : Musée de l’Abbaye Conférence Rencontre autour de Josette Coras (1926 2008)

German : Musée de l’Abbaye Conférence Rencontre autour de Josette Coras (1926 2008)

Italiano :

Espanol :

L’événement Musée de l’Abbaye Conférence Rencontre autour de Josette Coras (1926 2008) Saint-Claude a été mis à jour le 2025-11-22 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE