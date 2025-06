Musée de l’Abbaye Nocturne au musée atelier et spectacle conté Musée de l’Abbaye Saint-Claude 8 juillet 2025 17:30

NOCTURNE AU MUSÉE ATELIER ET SPECTACLE CONTÉ

Mardi 8 juillet de 17h30 à 20h

Le Musée de l’Abbaye vous propose, mardi 8 juillet, une nocturne au musée, au programme

À 17h30 À la manière des artistes médiévaux, ornez vos initiales de fleurs et de feuillages colorés. À l’aide de gouaches et de plumes, transformez vos lettres en une véritable œuvre d’art !

Tout public, dès 7 ans

Durée 1h

À 19h Enluminures laissez-vous transporter à la fin du XVe siècle, dans l’univers de Marguerite, petite-fille d’enlumineur, animée d’un seul désir peindre. D’après le Livre d’Heures de Marguerite de Clèves, ce voyage dans

le temps, entre nature, mystère et poésie est porté par la voix d’Anouk Jeannon, conteuse. Une soirée immersive et sensible, suivie d’un moment convivial autour d’un verre et de spécialités locales à déguster, dans le jardin du musée.

En partenariat avec la Besace du Comtois.

Cette soirée est proposé en avant-première » Les femmes dans l’Histoire, les histoires »

Tout public, dès 7 ans

Durée 1h

Tarif plein 10€

Tarif réduit 7,50€ .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

