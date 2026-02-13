Musée de l’Abbaye Spectacle Stéréo Vulcani Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Musée de l'Abbaye Spectacle Stéréo Vulcani Musée de l'Abbaye Saint-Claude jeudi 5 mars 2026.
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date et horaire :
Début : 2026-03-05 19:30:00
fin : 2026-03-05 20:40:00
Date(s) :
2026-03-05
Jeudi 5 mars à 19h30, laissez-vous porter par le spectacle Stéréo Vulcani une expérience sonore immersive où sons, voix et lumières se mêlent pour envelopper le public dans un voyage sensoriel intense et vibrant.
Stéréo Vulcani est un spectacle sonore tout public de la collective bisontine Fléchir le Vide. Trois performeuses au plateau tissent des sons, des enregistrements collectés, de la musique électronique, des récits et du chant, pour parler d’états psychiques troubles, d’horizons qui se déforment et de paysages.
Le public, installé confortablement tout autour de la scène, peut se laisser transporter dans l’univers sonore qui prend place en direct devant lui, bercé par une création lumière et un décor englobants.
Stéréo Vulcani est une création sonore vivante et sensible.
Jeudi 5 mars à 19h30
Durée 1h10
Tout public, à partir de 12 ans
Tarif De 7,50€ à 10,00€ .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
