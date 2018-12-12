Musée de l’Abbaye Spectacle Victoire Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Spectacle Victoire

Vendredi 12 décembre 18h

Une déambulation chorégraphique et contée, à la rencontre de figures de femmes artistes.

Audio-guidés par Sébastien Laurent et Annabelle Rosenow, embarquez dans un récit sensible et engagé, inspiré du livre

Votez Victorine de Claire Cantais.

Une expérience immersive, accessible à tous, qui interroge l’émancipation, la visibilité et la création au féminin.

Compagnie Moi Peau Chorégraphie, mise en scène Sébastien Laurent. En collaboration et avec Annabelle Rosenow, Sébastien Laurent

Durée 47 minutes

Tout public, dès 8 ans

Tarif plein 10 €

Tarif réduit 7,50 € .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

