Musée de l’Abbaye Spectacle Victoire Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l'Abbaye 3 Place de l'Abbaye Saint-Claude
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 19:00:00
2025-12-12
Vendredi 12 décembre 18h
Une déambulation chorégraphique et contée, à la rencontre de figures de femmes artistes.
Audio-guidés par Sébastien Laurent et Annabelle Rosenow, embarquez dans un récit sensible et engagé, inspiré du livre
Votez Victorine de Claire Cantais.
Une expérience immersive, accessible à tous, qui interroge l’émancipation, la visibilité et la création au féminin.
Compagnie Moi Peau Chorégraphie, mise en scène Sébastien Laurent. En collaboration et avec Annabelle Rosenow, Sébastien Laurent
Durée 47 minutes
Tout public, dès 8 ans
Tarif plein 10 €
Tarif réduit 7,50 € .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
