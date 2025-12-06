Musée de l’Abbaye Week-end de l’Estampe Musée de l’Abbaye Saint-Claude
Samedi 6 et dimanche 7 décembre de 14h à 18h30
Durant tout le week-end, profitez de notre braderie de livres d’art et découvrez une vente exceptionnelle de lithographies originales signées Guy Bardone et René Genis. L’occasion de vous faire plaisir… ou de dénicher des idées de cadeaux de fin d’année élégants et singuliers !
Ne manquez pas la Conférence Rencontre autour de l’artiste Josette Coras le samedi 6 décembre à 15h .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
