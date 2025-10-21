Musée de l’Abeille La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

Musée de l’Abeille

La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe 23 Avenue de la Division Leclerc Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-31

2025-10-21

Venez découvrir le Musée de l’Abeille !

À l’occasion des vacances d’automne, le Musée de l’Abeille à Fresnay-sur-Sarthe rouvre exceptionnellement ses portes du mardi au samedi (sauf 1/11) de 9h à 11h et de 14h30 à 18h30.

Visite libre, entrée gratuite !

Informations au 02 43 97 13 41. .

English :

Come and discover the Bee Museum!

German :

Kommen Sie und entdecken Sie das Bienenmuseum!

Italiano :

Venite a scoprire il Museo delle Api!

Espanol :

Venga a descubrir el Museo de la Abeja

