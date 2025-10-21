Musée de l’Abeille La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe
La Hutte D338 Saint-Germain-sur-Sarthe 23 Avenue de la Division Leclerc Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-31
2025-10-21
Venez découvrir le Musée de l’Abeille !
À l’occasion des vacances d’automne, le Musée de l’Abeille à Fresnay-sur-Sarthe rouvre exceptionnellement ses portes du mardi au samedi (sauf 1/11) de 9h à 11h et de 14h30 à 18h30.
Visite libre, entrée gratuite !
Informations au 02 43 97 13 41. .
English :
Come and discover the Bee Museum!
German :
Kommen Sie und entdecken Sie das Bienenmuseum!
Italiano :
Venite a scoprire il Museo delle Api!
Espanol :
Venga a descubrir el Museo de la Abeja
