Musée de l’Amitié Franco Chinoise Journées européennes du patrimoine Montargis

12 Rue Raymond Tellier Montargis

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

La visite guidée des cinq pièces du musée permettra au public de découvrir l’histoire extraordinaire de centaines de jeunes Chinois venus en France entre 1912 et 1927, notamment à Montargis. Arrivés dans le cadre du système Travail-Etudes porté par les deux gouvernements, avides de participer à l’échange de cultures, les jeunes Chinois vont faire de Montargis le « berceau de la Chine nouvelle ». Parmi eux, un certain Deng Xiaoping qui prendra les commandes de la Chine populaire en 1978.

30 places par visite. .

12 Rue Raymond Tellier Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 99 99

English :

Musée de l?Amitié Franco Chinoise: European Heritage Days

German :

Museum der französisch-chinesischen Freundschaft: Europäische Tage des Denkmals

Italiano :

Museo dell’Amicizia Franco-Cinese: Giornate del Patrimonio Europeo

Espanol :

Museo de la Amistad Franco-China: Jornadas Europeas del Patrimonio

